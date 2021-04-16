Звездный онлайн-покерист Артур Мартиросян вернулся на победный путь. Россиянин выиграл турнир хайроллеров.

Признанный гигант игры Артур "marathur1" Мартиросян переживал далеко не лучшие времена в карьере. Он даже писал об этом на собственной странице в социальной сети.

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Тогда Артур признавался, что у него был едва ли не самый худший момент за все время, которое он профессионально занимается покером. За день Мартиросян проиграл четверть миллиона долларов:

Думаю это худший день в моей карьере: ни единого шанса. Минус 240 тысяч баксов. Бывает, справимся.

После этого россиянин добавил к этому еще и проигрыш 126 тысяч "зеленых". Но, похоже, Артур не соврал. Он действительно нашел в себе силы вылезти из казалось безнадежного даунстрика.

За один вечер Мартиросян выиграл один турнир хайроллеров и занял пятое место в другом, в сумме плюсанув около 150 тысяч долларов! Похоже, он сменил черную полосу на белую и лишний раз доказал, что сила характера – обязательная черта для каждого элитного покериста.