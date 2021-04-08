Виктор "limitless" Малиновский празднует свою первую победу в рамках весеннего чемпионата по онлайн-покеру. Белорус затащил турнир хайроллеров с бай-ином 10 300 долларов.

Малиновский не был бы собой, если бы не инвестировал в дорогой ивент сразу несколько "патронов". В отличие от большинства соперников, Виктору участие в турнире обошлось в 30 900 баксов, но фортуна вознаградила покериста за щедрость. На финальном столе в какой-то момент "limitless" замыкал чип-каунт лишь с 10 большими блайндами.

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Малиновский, впрочем, сумел раскрутиться, а в хедз-апе превзошел одного из лучших МТТ-игроков современности Саймона "C.Darwin2 " Мэттсона. Швед начал разборки за финалкой солидным чип-лидером, в то время как у его оппонентов было по 1,5-2 миллиона фишек, Мэттсон успел накопить аж 11 миллионов.

Виктор Малиновский. Фото / Poker Сentral

До конца дистанции Саймону горючего не хватило – Малиновский выиграл решающее выставление, доминировав A-J соперника своими A-Q. Дебютный титул белоруса на SCOOP оценили в 241 957 долларов. Саймон Мэттсон, остановившись в шаге от своего третьего трофея весеннего чемпионата, получил 185 766 долларов призовых.