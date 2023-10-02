Роман "RomeOpro" Романовский – один из тех покерных регуляров, для которых лучшей мотивацией является покорение высоко поднятой планки. Украинец запланировал за 666 дней выиграть призовыми 5 000 000 долларов. Похоже, цель для этого парня вполне реальна.

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На прошлой неделе Романовский бросил в копилку почти 150 000 долларов, выиграв турнир Online Super Series XL. Не будет лишним в коллекции и титул чемпиона WCOOP (Чемпионат мира по онлайн покеру), уже второй в рамках серии этого года. Романовский не имел равных в ивенте с бай-ином 2 100 долларов NLHE PKO. Чемпион получил 65 300 долларов призовых.



Бенни Глейзер / Фото game.segodnya.ua

Впереди на украинца и других мастеров турнирного онлайн-покера ждут еще два соревновательных дня, по итогам которых определится и лучший игрок серии. Первая ступень лидерборда пока за британцем Бенни Глейзером, который на выходные выиграл свой уже 7-й титул на WCOOP 2023, а в общей сложности 15-й такого калибра.