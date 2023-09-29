Роман Романовский – уникальный покерист. За 10 лет он построил выдающуюся карьеру. Точное количество его призовых не счесть, но неоднократно заявлялось, что в онлайне "RomeOpro" до 2019 года выиграл более 12 000 000 долларов.

Читайте также Рискнули не многие: турнир Super High Roller Bowl собрал рекордно низкое количество входов

Потом украинец объявил о завершении карьеры. Правда, долго без покера Романовский не продержался. В этом году он принял решение вернуться в "большой спорт". Кроме того, Роман озвучил конкретную цель – выиграть 5 000 000 долларов за 666 дней.

Украинский покер-про плотно играет всевозможные серии в онлайне. Очередного успеха он добился на Online Super Series XL, выиграв турнир с бай-ином 2 650 долларов. Это событие собрало 251 вход, но никто не остановил украинского профессионала.

В этом месяце "RomeOpro" уже играл за финальным столом другой престижной серии. К сожалению, уже на старте он стал заложником жесткого кулера, получив QQ против АА. В итоге Роман Романовский занял 8 место, заработав 54 000 долларов.