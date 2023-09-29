Самый ожидаемый турнир осени собрал скромное количество участников. Из 20 игроков в призы попадут только четверо. Победитель заберет с собой 2 760 000 долларов. За игрой с открытыми картами можно бесплатно следить на ютуб-канале PokerGO.

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После первого дня сохраняют шансы на титул 12 игроков. Лидирует Ник Петранджело. В спину ему дышат Эндрю Лихтенбергер, Айк Хэкстон, Джейсон Кун и Кэри Кац. В целом турнир решили сыграть примерно те, кого и ожидали здесь увидеть. Сюрпризом стало появление Кристен Фоксен и Поля Ягера. Остается в игре и действующий чемпион SHRB Даниэль Негреану.

Своей игрой доволен, закончил первый день со стеком 70 ББ. Сегодня продолжу сражаться с этими фокусниками!, – написал Даниэль Негреану.

На первом же уровне канадского покериста ждал неприятный спот. На рейз от Орпена Кисачикоглу он поставил 3-бет с тузами и получил 4-бет от Джастина Бономо. Негреану еще раз переставил и получил колл. На флопе K️T️8️ Даниэль сыграл чек-колл. Тёрн 3️ оба прочекали. На ривере 8️ Даниэль выбрал небольшую ставку, а Бономо ответил олл-ином. Негреану долго думал и выбросил своих тузов.

Среди претендентов на титул также лучший игрок Poker Masters Стивен Чидвик. Трансляция второго дня Super High Roller Bowl стартует сегодня в 23:00 и будет доступна на ютуб-канале PokerGO.