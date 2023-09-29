Найбільш очікуваний турнір осені зібрав скромну кількість учасників. З 20 гравців у призи потраплять лише четверо. Переможець забере з собою 2 760 000 доларів. Гру з відкритими картами безплатно транслює ютуб-канал PokerGO.

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Після першого дня турніру шанси на титул зберігають 12 гравців. Лідирує Нік Петранджело. У спину йому дихають Ендрю Ліхтенбергер, Айк Хекстон, Джейсон Кун і Кері Кац. Загалом турнір вирішили зіграти приблизно ті, кого й очікували побачити. Сюрпризом хіба що стала поява Крістен Фоксен і Поля Ягера. Залишається у грі й чинний чемпіон SHRB Даніель Негреану.

Своєю грою задоволений, завершив перший день зі стеком 70 ББ. Сьогодні продовжу боротися з цими фокусниками!, – написав Даніель Негреану.

На першому рівні канадського покериста чекав неприємний спот. На рейз від Орпена Кісачікоглу він відповів 3-бетом з тузами й отримав 4-бет від Джастіна Бономо. Негреану ще раз переставив опонента та отримав кол. На флопі K️T️8️ Даніель зіграв чек-кол. Тьорн 3️ обидва прочекали. На рівері 8️ Даніель обрав невелику ставку, а Бономо відповів олл-іном. Негреану довго думав і викинув своїх тузів.

Серед претендентів на титул також залишається найкращий гравець Poker Masters-2023 Стівен Чідвік. Трансляція другого дня Super High Roller Bowl стартує сьогодні о 23:00 та буде доступна на ютуб-каналі PokerGO.