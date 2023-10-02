Роман "RomeOpro" Романовський – один із тих покерних регулярів, для яких найкращою мотивацією є, підкорення високо задертої планки. Українець запланував за 666 днів виграти призовими 5 000 000 доларів. Схоже, ціль для цього хлопця є цілком реальною.

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Минулого тижня Романовський докинув у скарбничку майже 150 000 доларів, вигравши турнір Online Super Series XL. Не буде зайвим у колекції і титул чемпіона WCOOP (Чемпіонат світу з онлайн покеру), вже другий в межах цьогорічної серії. Романовський не мав рівнив в івенті з бай-іном 2 100 доларів NLHE PKO. Чемпіон отримав 65 300 доларів призових.



Бенні Глейзер / Фото game.segodnya.ua

Попереду в українця та інших майстрів турнірного онлайн-покеру ще два змагальні дні, за підсумком яких визначиться й найкращий гравець серії. Перша сходинка лідерборду наразі за британцем Бенні Глейзером, який на вихідні виграв свій уже 7-ий титул на WCOOP 2023, а загалом 15-й такого ґатунку.