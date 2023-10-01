В мережі Інтернет добігає кінця онлайн-версія Світової серії покеру. Українці тут вже встигли відзначитись завоюванням титулу і кількома фінішами на другій позиції.

До теми Колишній професійний гравець Dota 2 Ілля Коробкін "розриває" покерних хайролерів

Долю Іллі Марченка та "Василя Стуса" повторив Андрій Держипільський, який змагався за трофей WSOP Online в нокаут-турнірі за 2 100 доларів. Українець залишив за спиною поляну у майже тисячу входів і не впорався лише із іспанцем Енріке Родрігесом.

Звання віце-чемпіон організатори оцінили у 77 929 тисяч доларів (+49 746 за вибивання суперників), що у гривневому еквіваленті становить понад 4.7 мільйони гривень. Чемпіон отримав 207.6 тисяч доларів.