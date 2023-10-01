В сети Интернет подходит к концу онлайн-версия Мировой серии покера. Украинцы здесь уже успели отличиться завоеванием титула и несколькими финишами на второй позиции.

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Судьбу Ильи Марченко и "Василия Стуса" повторил Андрей Держипильский, соревновавшийся за трофей WSOP Online в нокаут-турнире за 2 100 долларов. Украинец оставил за спиной поляну почти в тысячу входов и не справился только с испанцем Энрике Родригесом.

Звание вице-чемпиона организаторы оценили в 77 929 тысяч долларов (+49 746 за выбивание соперников), что в гривневом эквиваленте составляет более 4.7 миллионов гривен. Чемпион получил 207.6 тысячи долларов.