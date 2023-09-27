В свое время Илья Коробкин вместе с украинской командой киберспортсменов FlyToMoon выиграл более 300 000 долларов в турнирах разного уровня. Теперь у него другая страсть – покер. Украинец активно играет в онлайне, а также появляется в живых турнирах.

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Его покерные трансляции на твиче тоже достойны внимания, ведь "ALOHADANCE" играет на высоких лимитах против именитых соперников. При этом харьковчанин стабильно "выстреливает". В этот раз Илья выиграл на стриме более 87 000 долларов.

Украинец завоевал титул на серии Online Super Series XL в турнире с бай-ином 1 050 долларов. Коробкин обыграл более 200 оппонентов, забрав 51 769 долларов призовых. В финальной раздаче хедз-апа украинец жестко переехал соперника не ривере, выставившись по терну JJ в QQ.

Затем Илья оказался за финальным столом другого турнира Online Super Series XL с бай-ином 2 650 долларов. Тут украинец занял 5 место, прибавив к своему банкроллу еще 35 909 долларов. За один день "ALOHADANCE" отыграл все свои предыдущие неудачи в этом руме.