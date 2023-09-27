В Лас-Вегасе финишировал очередной этап серии хайроллеров Poker Masters, где участие в самом дешевом турнире стоит 10 000 долларов. На всех ступенях пьедестала ивентов, а их было 10, успел побывать английский профи Стивен Чидвик.

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До победы в турнире за 25 000 долларов и бронзы в другом ивенте также за 25К, Чидвик добавил второе место в самом дорогом испытании – Event #10: 50 000 NL Hold'em. На пути к титулу Стивена остановил Джонатан Джаффе (756 000 долларов призовых). Британец положил в карман 504 000 долларов и откатал серию в солидный плюс.



Стивен Чидвик / Фото PokerGO

Сразу четыре ITM принесли англичанину 1 159 000 долларов призовых (3-й в All Time Money List – 52.3 млн долларов). Именно Чидвик набрал больше всего баллов – 688, и выиграл общий зачет серии. А владелец фиолетового пиджака, как известно, получает 50 000 долларов вознаграждения от организаторов Poker Masters.