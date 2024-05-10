Один из турниров Весеннего чемпионата по онлайн-покеру, более известного для игроков платформы PokerStars, как SCOOP, едва не закончился “историей золушки” для известного британского покериста и стримера Бена Спрега. Он хоть и не выиграл ивент с бай-ином 1050 долларов, но аж в 480 раз приумножил свои инвестиции.

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Дело в том, что "Spraggy" отобрался в SCOOP 16-M NLHE Super Tuesday через сателлит за 109 баксов, потратив на бай-ин в 10 раз меньше средств, чем львиная доля соперников. Квалифайер, в итоге, не только попал в деньги, но и до последнего претендовал на победу. Бен финишировал на третьей ступеньке пьедестала и получил 52 343 долларов призовых. "Люблю эту игру, обожаю SCOOP", – написал Спрег в своей соцсети X.



Бен Спрег / Фото PokerNews

А титул и 95 554 долларов достались канадскому игроку с ником "uwintakeit", который в хедз-апе одолел "Natrium111" – 70 722 долларов призовых.

Революционер покера едва не оформил фантастический занос

Крис Манимейкер, который непосредственно был причастен к покерному буму в 2003 году, сыграл за финальным столом онлайн-турнира The Venom. Чемпион ивента получил 1.8 миллионов долларов призовых.