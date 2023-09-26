Участники очередного этапа покерной серии хейролеров Poker Masters существенно подняли ставки. Девятое событие обошлось каждому из 37 покеристов уже в 25 000 долларов. Для Джастина Бономо, второго в All-time Money List (более 62 млн долларов призовых), сумма вполне подъемная, да и инвестированная с выгодой.

В топ-6, а именно столько игроков попадали в деньги Бономо собрал 45% всех фишек. В конце концов, обороты не сбавлял, и поочередно отправил отдыхать четырех соперников. Последний оказался крепким орешком. Даниэль Резаи, уступая в четыре раза по размеру стека, быстро перехватил инициативу и через 10 минут после начала хедз-апа распределение сил перевернулось с ног на голову.



Джастин Бономо празднует победу / Фото PokerGO

Впрочем, Джастину Бономо звание второго успешного МТТ-игрока в истории досталось далеко не за безупречный покер-фейс. В одной из раздач американец протянул A-8 трефовые без попадания в доску, а на ривере заколол олл-ин австрийца из туз-хай. Вернув себе лидерство, Бономо на скиле дожал оппонента и завоевал очередной трофей. Вознаграждение для чемпиона – 333 000 долларов.