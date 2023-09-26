Учасники чергового етапу покерної серії хейролерів Poker Masters суттєво підняли ставки. Дев’ята подія обійшлась кожному із 37 покеристів уже у 25 000 доларів. Для Джастіна Бономо, другого в All-time Money List (понад 62 млн доларів призових), сума цілком підйомна, та й інвестована із зиском.

У топ-6, а саме стільки гравців потрапляли у гроші, Бономо зібрав 45% усіх фішок. Зрештою, обертів не збавляв, і почергово відправив відпочивати чотирьох суперників. Останній виявився міцним горішком. Даніель Резаї, поступаючись в чотири рази розміром стеку, швидко перехопив ініціативу і через 10 хвилин від початку хедз-апу розподіл сил перевернувся з ніг на голову.



Джастін Бономо святкує перемогу / Фото PokerGO

Утім Джастіну Бономо звання другого найуспішнішого МТТ-гравця в історії дісталось далеко не за бездоганний покер-фейс. В одній із роздач американець протягнув A-8 трефові без потрапляння у дошку, а на рівері заколов олл-ін австрійця із туз-хай. Повернувши собі лідерство, Бономо на скілі дотиснув опонента і здобув черговий трофей. Винагорода для чемпіона – 333 000 доларів.