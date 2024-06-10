В итальянском Сан-Ремо завершается очередной этап Мирового покерного тура – WPT Prime. Главное событие соревнований с бай-ином 1 100 евро собрало 781 вход, а призовой фонд перевалил за 700 тысяч евро.

К теме Жарил бургеры в фаст-фуде, а потом пошел в покер и выиграл десятки миллионов долларов

98 игроков смогли пробиться во второй день турнира, обеспечив себе попадание в призовую зону. Нашлось в этой компании и место для двух украинцев. Алексей Лазарчук в итоге вылетел на 46-й строчке, заработав 3 580 евро. А вот член сборной Украины Роман Юркив был значительно ближе к финальному столу. Он прекратил борьбу на 16-й позиции и получил солидные 7 200 евро призовых.

К слову, для Юркива WPT Prime традиционно складывается очень успешно. В марте 2024 года Роман стал победителем одного из турниров этой престижной серии на этапе в Амстердаме. За первое место украинец тогда получил более 33 тысяч евро. Более того, через несколько дней Юркив пробился в хедз-ап еще одного турнира. Там, правда, уступил другому члену сборной Украины Алексею Натоптаному. Оба получили около 17 тысяч евро.

"Легкий" способ выиграть 300 тысяч долларов

Звездный Дэн Сепиол выиграл первый в своей карьере браслет WSOP. Сделал он это в турнире SHOOTOUT, который, теоретически, проще выиграть, чем соревнования в привычном формате.