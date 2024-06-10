В декабре прошлого года Дэн Сепиол стал настоящей звездой на финише покерного сезона. Американец выиграл турнир WPT с рекордной гарантией и положил в карман почти 5.3 миллиона долларов. Теперь пришло время примерить первый в карьере браслет WSOP.

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Для дебюта Сепиол выбрал турнир 1 500 No Limit Hold'em SHOOTOUT, в котором, на первый взгляд, победить значительно проще, чем в традиционных ивентах. Дело в том, что этот формат соревнований предполагает игру по олимпийской системе. Из общего количества участников, а в данном случае это 1 534 покериста, формируются столы 9-max. В следующий раунд проходят только победители своеобразных SNG. Поэтому, чтобы пробиться в финал, достаточно было преодолеть два таких этапа. Борьбу за титул в заключительный день вели 16 игроков.

Турнир оказался для меня легкой прогулкой. Первые два стола прошел очень легко. В заключительный день я быстро набил чип-лидерский стек и без проблем довел дело до победы. Праздновать триумф некогда, не хочу пропускать другие ивенты. Уже готовлюсь к турниру 25K NLHE, –

рассказал Дэн Сепиол после победы.



Дэн Сепиол / Фото PokerNews

Триумф американца организаторы оценили в 305 849 долларов. Это второй крупнейший выигрыш Сепиола после триумфа в уже упомянутом мегаивенте WPT.

Шону Трохе, в отличие от предыдущего чемпиона, к победам на WSOP не привыкать. Американец выиграл свой третий браслет и снова в турнире по Омахе. К победам образца 2022 года в 10K WSOP PLO8 Championship и 2023-го в 1,5K WSOP PLO, мастер четырехкарточной игры добавил титул ивента 10К Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship.

На этот раз дисперсия была на моей стороне. До 3-max я всё время был среди лидеров. Дважды повезло наловить хорошие стартеры и удвоиться. До сих пор пребываю в легком шоке. Но нужно собраться, потому что планирую отыграть всю Омаху до конца серии, –

прокомментировал свое выступление Шон Троха.



Шон Троха празднует третью победу на WSOP / Фото PokerNews

Для этого у Шона Трохи есть неплохой банкролл. Триумф принес ему 536 713 долларов призовых.

Любитель, который обычно играет в покер дома, выиграл свой первый золотой браслет

Брент Харт, для которого карточная игра не более чем хобби, покорил один из самых тяжелых турниров Мировой серии. Американец одержал победу в ивенте по Холдему за 5 000 долларов.