Ивент №16 на нынешней WSOP собрал солидную компанию мастеров Холдема, всего аж 823 участника, каждый из которых рискнул суммой в 5000 долларов. Мы уже рассказывали, как этот турнир эпично покинул обладатель 10 браслетов Эрик Сайдел. Конечно, хватало здесь и любителей.

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Среди них Брент Харт – американец, который хоть и играет в покер уже 15 лет, выдающимися результатами не отличался. До того как приехал на WSOP 2024, имел за спиной лишь 860К долларов призовых. Форму любитель поддерживает, обычно, дома во время посиделок с друзьями. К слову, на хомку к Харту частенько забегает Тайрон Лью – трехкратный чемпион NBA. Теперь Брент может похвастаться и еще одним достижением – он чемпион Мировой серии покера.

Здесь собрались очень сильные игроки. За каждым столом я просил дать мне лишнюю минутку для принятия решения. Круто, что каждый день мне удавалось изучить что-то новое об этой игре. Я поиграл против опытных соперников и что-то почерпнул от каждого. Сегодня наконец наступил мой день,

- рассказал Брент Харт после окончания турнира.



Брент Харт / Фото PokerNews

Победа принесла любителю еще и рекордные призовые в карьере – 660 284 доллара. Выигрыш крутых призовых и получение первого браслета WSOP отпразднует с семьей, которая впопыхах пакует чемоданы в Лас-Вегас.

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