Американец Скот Сивер мечтал никогда не работать в нормальном для большинства людей понимании – стабильный график, ежедневные походы в офис, рутинные обязанности и фиксированная заработная плата. Хотя, покер это также работа, на которую наш герой попал довольно случайно.

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Скот Сивер / Фото Card Player

На первом курсе Университета Брауна молодой Скот Сивер познакомился с Айком Хэкстоном, тогда уже достаточно успешным игроком в покер, а сегодня восьмым в списке All Time Money List с почти 49-ю миллионами долларов призовых.

Он просто нажимал кнопки на клавиатуре и зарабатывал космические деньги – я хотел так же, -

вспоминает Сивер.



Скот Сивер / Скрин с Youtube

Тогда Скот знал только азы игры и совершенно ничего не понимал в стратегии и банкролл-менеджменте. Однако благодаря фарту Сивер чудом вынес 100 баксов, инвестировав 20, с хомки, которую организовал Хэкстон. Именно этот первый выигрыш, отмечает Скот, стал серьезным толчком по выбору ремесла. Впрочем, здесь помогло и еще одно важное знакомство. Один из друзей Сивера познакомил его с Биллом Гейзесом, бывшим Full Tilt Poker Pro, и закрутилось.

После ужина он позвал меня и моего друга Джареда Окуна и говорит, что увидел в нас двоих покерный потенциал. Бил сразу предложил стать нашим бекером. Представляете, человек, которого я видел впервые в жизни, перевел мне 5 000 на игру. Половину профита я оставлял себе, половину переводил ему. Уже в первом или втором турнире за 100 баксов на partypoker я занял первое место и получил 9K и сразу же отправил ему 4 500 долларов, -

рассказывает Скот Сивер.



Скот Сивер / Фото Card Player

Сначала Сивер специализировался на кэш игре один-на-один и именно в этой дисциплине потерпел наибольшую неудачу. В 2007 году за один вечер проиграл весь свой банкролл, а это миллион долларов, Ги Лалиберте. Играли ребята дорого на платформе FullTilt – на лимитах 500/1000 за блайнд. Не обходилось из без серьезных выигрышей. В 2008 году, скажем, Скот обчистил Илари Сахамиса в хедз-ап кэше 500/1000 на 400 000 баксов.



Скот Сивер / Фото WSOP

Кэш игра в Холдем, в конце концов, Сиверу надоела и он начал изучать смешанные игры, что повлекло солидный прорыв в его карьере. Регалии покериста, а это прежде всего 5 браслетов WSOP, лишний раз это доказывают.

WSOP 2008 – победа в 5K NLHE (782 000 долларов призовых);

WSOP 2018 – 10K Limit Hold'em Championship (296 000)

WSOP 2019 – 10K Razz Championship (301 000)

WSOP 2022 – 2,5K Freezeout NLHE (320 000)

WSOP 2024 – 10K PLO8 Championship (426 744)

То есть, Скот Сивер выиграл золотые браслеты в Лимитном, Безлимитном Холдеме, Рази и Омахе. А это незаурядная универсальность.

Худшее, что вы можете сделать, это сказать самому себе: "Я специалист только в одной игре". Играя в одну и ту же дисциплину, вы рискуете очень быстро перегореть. Научитесь чему-то в одной игре и применяйте это в другой – так вы будете становиться лучшим в профессии, -

делится советом профессионал.



Скотт Сивер / Фото Poker Central

Стоит ли прислушаться к его советам, – ответ даст сайт Hendonmob, который насчитал более 26 миллионов долларов призовых Скота Сивера в живых турнирах. Но самое главное, находясь в профессии уже 20 лет, он продолжает получать удовольствие от покера. Не то что работа на кухне в фаст-фуде, которую Скот стерпел всего две недели.

На одну конфетку больше: Скот Сивер выиграл свой 5-й браслет WSOP

Один из претендентов на попадание в "Зал Славы" мирового покера в 2024 году в очередной раз доказал свою универсальность в интеллектуальной игре. Сивер выиграл титул Мировой серии еще и в турнире по Омахе.