Американець Скот Сівер мріяв ніколи не працювати у нормальному для більшості людей розумінні – стабільний графік, щоденні походи в офіс, рутинні обов’язки і фіксована заробітна плата. Хоча, покер це також робота, на яку наш герой потрапив досить випадково.

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Скот Сівер / Фото Card Player

На першому курсі Університету Брауна молодий Скот Сівер познайомився із Айком Хекстоном, тоді уже досить успішним гравцем у покер, а сьогодні восьмим у списку All Time Money List із майже 49-ма мільйонами доларів призових.

Він просто натискав кнопки на клавіатурі і заробляв космічні гроші – я хотів так само, -

згадує Сівер.



Скот Сівер / Скрін з Youtube

Тоді Скот знав лише ази гри і геть нічого не тямив у стратегії та банкрол-менеджменті. Однак завдяки фарту Сівер дивом виніс 100 баксів, інвестувавши 20, із хомки, яку організував Хекстон. Саме цей перший виграш, наголошує Скот, став серйозним поштовхом щодо вибору ремесла. Утім, тут допомогло і ще одне важливе знайомство. Один із друзів Сівера познайомив його із Білом Гейзесом, колишнім Full Tilt Poker Pro, і закрутилось.

Після вечері він покликав мене та мого друга Джареда Окуна і каже, що побачив у нас двох покерний потенціал. Біл одразу запропонував стати нашим бекером. Уявляєте, людина, яку я бачив уперше в житті, перевів мені 5 000 на гру. Половину профіту я залишав собі, половину перекладав йому. Уже в першому чи другому турнірі за 100 баксів на partypoker я посів перше місце і отримав 9K і одразу ж відправив йому 4 500 доларів, -

розповідає Скот Сівер.



Скот Сівер / Фото Card Player

Спочатку Сівер спеціалізувався на кеш грі один-на-один і саме у цій дисципліні зазнав найбільшої невдачі. В 2007 році за один вечір програв весь свій банкрол, а це мільйон доларів, Гі Лаліберте. Грали хлопці дорого на платформі FullTilt – на лімітах 500/1000 за блайнд. Не обходилось із без серйозних виграшів. У 2008 році, скажімо, Скот обчистив Іларі Сахаміса в хедз-ап кеші 500/1000 на 400 000 баксів.



Скот Сівер / Фото WSOP

Кеш гра у Холдем, зрештою, Сіверу набридла і він почав вивчати змішані ігри, що спричинило солідний прорив у його кар’єрі. Регалії покериста, а це насамперед 5 браслетів WSOP, зайвий раз це доводять.

WSOP 2008 – перемога у 5K NLHE (782 000 доларів призових);

WSOP 2018 – 10K Limit Hold'em Championship (296 000)

WSOP 2019 – 10K Razz Championship (301 000)

WSOP 2022 – 2,5K Freezeout NLHE (320 000)

WSOP 2024 – 10K PLO8 Championship (426 744)

Тобто, Скот Сівер виграв золоті браслети у Лімітному, Безлімітному Холдемі, Разі та Омасі. А це непересічна універсальність.

Найгірше, що ви можете зробити, це сказати самому собі: "Я фахівець лише в одній грі". Граючи в ту саму дисципліну, ви ризикуєте дуже швидко перегоріти. Навчіться чогось в одній грі і застосовуйте це в іншій – так ви ставатимете кращим у професії, -

ділиться порадою професіонал.



Скот Сівер / Фото Poker Central

Чи варто дослухатись до його порад, – відповідь дасть сайт Hendonmob, який нарахував понад 26 мільйонів доларів призових Скота Сівера в живих турнірах. Та найголовніше, перебуваючи у професії вже 20 років, він продовжує отримувати задоволення від покеру. Не те що робота на кухні у фаст-фуді, яку Скот стерпів лише два тижні.

На одну цяцьку більше: Скот Сівер виграв свій 5-й браслет WSOP

Один із претендентів на потрапляння до "Зали Слави" світового покеру в 2024 році вкотре довів свою універсальність в інтелектуальній грі. Сівер виграв титул Світової серії ще й у турнірі з Омахи.