Организаторы дебютного этапа ЕРТ на Кипре очень постарались, чтобы участники соревнований получили максимально комфортные условия для игры среди живописных пейзажей Средиземноморья. В последние дни серии отличились украинские покеристы.

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Лучший результат показала Диана Калетина. Она оформила бест-кэш в турнире $2,200 No Limit Hold'em – Deep Stack. Украинка пробилась за финальный стол и заняла 4 место. Выиграв 50 950 долларов, девушка установила свой личный рекорд призовых в живых турнирах. Примечательно, что предыдущий рекорд Диана оформила на этой же серии.

Украинская красавица не так давно играет в покер. После продажи бизнеса, связанного с крафтовой продукцией, покер стал для нее основным занятием. Девушка играет как офлайн, так и онлайн. Также Диана увлекается разными видами спорта – теннисом, волейболом, шахматами и другими. В прошлом году украинка посетила Мировую серию покера в Лас-Вегасе, где оформила 5 ITM.

Также в последние дни кипрского этапа ЕРТ Игорь Ярошевский выиграл 7 025 долларов в турнире 2,100$ NLH 6-Handed (12 место), Владимир Дрокин получил 1 460 долларов в событии 1,050 Hyper Turbo Knockout (11 место), а Михаил Демиденко оформил ITM в том же турнире, где играла Диана Калетина, выиграв 6 300 долларов призовых.