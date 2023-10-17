Пока лучший результат на кипрском этапе EPT среди украинцев показал Михаил Демиденко. Он пробился за финальный стол Eureka Main Event – турнира, в котором было сражались 2 659 участников. Украинец занял 6 место, выиграв 73 650 долларов призовых.

Интересно От голов до блефов: австрийский футболист оказался покерным гением

Еще один личный рекорд установила украинская покеристка Диана Калетина. Ее призовые оказались скромнее, но украинская красавица отлично проявила себя в более дорогом турнире Eureka High Roller. Здесь конкуренция тоже была высокой – 1 444 участников. Диана заняла 28 место и получила 10 275 долларов, что стало ее лучшим результатом в живых турнирах.

Диана Калетина / Фото PokerNews

Теперь на кипрском этапе все внимание приковано к Главному событию EPT. Вчера стартовал первый день Main Event, по итогам которого двое украинцев квалифицировались в Day2. Выгодно инвестировали 5 300 долларов Вадим Корягин и Владимир Котлик. К сожалению, не удалось пробиться во второй день Антону Волкову, Ренату Богданову, Андрею Заике и Ольге Ермольчевой. Причем "Mangusta" вылетела на последнем уровне.

Ольга Ермольчева / Фото PokerNews

Сегодня пройдет ещё один квалификационный день на EPT Main Event. На данный момент призовой фонд Главного события приближается к отметке в размере 5 000 000 долларов. Чемпион турнира определится в заключительный день серии 22 октября.