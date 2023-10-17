Поки що найкращий результат на кіпрському етапі EPT серед українців показав Михайло Демиденко. Він пробився за фінальний стіл Eureka Main Event – турніру, в якому було зафіксовано 2 659 гравців. Українець посів 6 місце, вигравши 73 650 доларів призових.

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Ще один особистий рекорд встановила українська покеристка Діана Калєтіна. Її призові були скромнішими, проте українська красуня відмінно проявила себе у дорогому турнірі Eureka High Roller. Тут також конкуренція була високою – 1 444 учасників. Діана посіла 28 місце та отримала 10 275 доларів, що стало її найкращим результатом у живих турнірах.

Діана Калєтіна / Фото PokerNews

Тепер на кіпрському етапі вся увага прикута до EPT Main Event. Вчора стартував перший день Головної події, за підсумком якої українцям вдалося кваліфікуватися у Day2. Вигідно інвестували 5 300 доларів Вадим Корягін та Володимир Котлик. На жаль, не пройшли у другий день Антон Волков, Ренат Богданов, Андрій Заїка та Ольга Єрмольчева. Причому "Mangusta" вилетіла на останньому рівні.

Ольга Єрмольчева / Фото PokerNews

Сьогодні відбудеться ще один кваліфікаційний день EPT Main Event. На разі призовий фонд Головної події наближається до позначки 5 000 000 доларів. Чемпіон цього турніру визначиться у завершальний день серії 22 жовтня.