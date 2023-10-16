Востаннє на футбольному полі Маріо Мосбек з'являвся у складі австрійського клубу "Вінер Нойштадт" у сезоні 2017/18. З того часу він освоїв нову професію – покериста. Кар'єра розвивалася так швидко, що вже за кілька років австрієць підкорював найвищі ліміти.

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Особливо прослався Маріо Мосбек у 2021 році. Тоді протягом тижня він виграв у турнірах майже 1 000 000 доларів призових. Ексфутболіст став чемпіоном Головної події SCOOP з бай-іном 1 050 доларів, обігравши понад 6 000 суперників. А через кілька днів тріумфував у WSOP Circuit.

Зараз 27-річний футболіст із завидними заробітками продовжує вигідно інвестувати у покер. Маріо Мосбек взяв участь у головному хайролерському турнірі тижня GGMillions з бай-іном 10 300 доларів. У ньому змагаються найсильніші гравці з усього світу. Австрієць не просто вийшов за фінальний стіл, а буде величезним його чип-лідером.

Завтра 9 учасників дограють цей турнір. Стек Маріо Мосбека нараховує 98 ВБ. Серед його суперників такі імениті покеристи як Раміро Петроне, Павел Плєшув, Дюко Хавен та Кріс Рудольф. Чемпіон турніру стане багатшим на 276 000 доларів.

Маріо Мосбек / Фото фейсбук-сторінка SKN St. Pölten