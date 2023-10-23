Організатори дебютного етапу ЕРТ на Кіпрі дуже постаралися, щоб учасники серії отримали максимально комфортні умови для гри серед мальовничих пейзажів Середземномор'я. В останні дні змагань українські покеристи вибороли кілька призових місць.

До теми Більше мільйона гривень – теж непогано: останній українець вилетів із Main Event EPT

Найкращий результат показала Діана Калєтіна. Вона оформила бест-кеш у турнірі $2,200 No Limit Hold'em – Deep Stack. Українка пробилася за фінальний стіл і посіла 4 місце. Вигравши 50 950 доларів, дівчина встановила свій особистий рекорд призових у живих турнірах. Цікаво, що попередній рекорд Діана оформила на цій же серії.

Українська красуня не так давно грає у покер. Після продажу бізнесу, пов'язаного з крафтовою продукцією, покер став для неї основним заняттям. Дівчина грає як офлайн, так і онлайн. Також захоплюється різноманітними видами спорту – тенісом, волейболом, шахами та іншими. Торік Діана Калєтіна відвідала Світову серію покеру в Лас-Вегасі, де оформила 5 ITM.

Також в останні дні кіпрського етапу ЕРТ Ігор Ярошевський виграв 7 025 доларів у турнірі 2,100$ NLH 6-Handed (12 місце), Володимир Дрокін отримав 1 460 доларів у події 1,050 Hyper Turbo Knockout (11 місце), а Михайло Демиденко оформив ІТМ у тому ж турнірі, де грала Діана Калєтіна, вигравши 6 300 доларів призових.