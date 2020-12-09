Канадский покер-про Тимоти Адамс стал победителем престижного онлайн-турнира хайроллеров с бай-ином 10 300 долларов. Побив поле в 173 входа, Адамс заработал более 300 тысяч долларов!

Но даже такая сумма рядом с именем Тимоти уже не впечатляет, ведь только в «живых» турнирах он выиграл более 24 млн долларов, а во время карантина взялся активно "разрывать" онлайн.

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Недавно мы публиковали часть большого интервью Адамса, где он рассказывал о мечте стать футболистом. Теперь пришло время узнать, как канадцу удалось стать звездой в другом виде спорта.

После того, как стало понятно, что карьеру футболиста построить не получится, я поступил в университет, где и познакомился с покером. Мы часто ездили играть в Нью-Йорк и там я встретился с Брином Кенни, Эндрю Лихтенбергом, Дэном Смитом, которые тоже только начинали свои карьеры. Просто невероятно, что все мы в итоге доросли до уровня хайроллеров.

На втором курсе мне удалось занять второе место в турнире с ребаями за 3 доллара и выиграть примерно 4 тысячи. Помню, не мог заснуть всю ночь. Тогда у меня впервые появились серьезные деньги на игру.

После первых успехов, я сделал несколько необдуманных покупок, но в целом еще в детстве научился ответственно относиться к деньгам. Конечно, возможность покупать, что хочешь, угощать друзей позволяет чувствовать себя почти всесильным. Но деньги никогда не были для меня главным мотиватором в покере. Для меня самое главное – просто побеждать. Нельзя позволить успеху вскружить голову, ведь это все может очень быстро закончиться. Надо оставаться скромным и помнить с чего все начиналось. Понимаю, что это звучит банально, но эти вещи всегда останутся актуальными.

Несмотря на успехи, я продолжаю активно работать над своей игрой. Солверы – самый очевидный вариант, почти все сильные игроки ими пользуются. Но они требуют очень много усилий, не удастся просто открыть софт и научиться играть в покер. Также сейчас очень много стримов, которые позволяют получить немало полезной информации. Можно следить за лучшими игроками мира и пытаться понять их ход мыслей.

Но я всегда придерживался мнения, что лучший способ усовершенствования – сама игра. За столом постоянно возникают ситуации, в которых ты не уверен. И задача в том, чтобы сделать все, чтобы в следующий раз этой неуверенности уже не было.

По материалам gipsyteam.ru