Канадський покер-про Тімоті Адамс став переможцем престижного онлайн-турніру хайролерів з бай-іном 10 300 доларів. Побивши поле у 173 входи, Адамс заробив понад 300 тисяч доларів!

Та навіть така сума поряд з іменем Тімоті уже не вражає. За кар’єру лише в живих турнірах він виграв понад 24 млн доларів, а під час карантину взявся активно "розривати" онлайн.

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Нещодавно ми публікували частину великого інтерв’ю Адамса, де він розповідав про мрії стати футболістом. Тепер час дізнатися, як канадцю вдалося стати зіркою у іншому виді спорту.

Після того, як стало зрозуміло, що кар’єру футболіста збудувати не вийде, я поступив до університету, де й познайомився із покером. Ми часто їздили грати у Нью-Йорк і там я зустрівся із Бріном Кенні, Ендрю Ліхтенбергом, Деном Смітом, які теж лише починали свої кар’єри. Просто неймовірно, що всі ми в підсумку доросли до рівня хайролерів.

На другому курсі мені вдалося зайняти друге місце в турнірі з ребаями за 3 долара і виграти приблизно 4 тисячі. Пам’ятаю, не міг заснути усю ніч. Тоді в мене вперше з’явилися серйозні гроші на гру.

Після перших успіхів, я зробив кілька необдуманих покупок, але загалом ще в дитинстві навчився відповідально ставитися до грошей. Звісно, можливість купувати, що хочеш, пригощати друзів дозволяє почуватися майже всесильним. Але гроші ніколи не були для мене головним мотиватором в покері. Для мене найголовніше – просто перемагати. Не можна дозволити успіху закрутити голову, адже це все може дуже швидко закінчитися. Треба залишатися скромним і пам’ятати з чого усе починалося. Розумію, що це звучить банально, але ці речі завжди залишаться актуальними.

Попри успіхи, я продовжую активно працювати над своєю грою. Солвери – найочевидніший варіант, майже всі сильні гравці ними користуються. Але вони потребують дуже багато зусиль, не вдасться просто відкрити софт і навчитися грати в покер. Також зараз дуже багато стрімів, які дають змогу отримати чимало корисної інформації. Можна слідкувати за найкращими гравцями світу і намагатися зрозуміти їхній хід думок.

Та я завжди дотримувався думки, що найкращий спосіб удосконалення – сама гра. За столом постійно виникають ситуації в яких ти не впевнений. І завдання у тому, щоб зробити усе, аби наступного разу цієї невпевненості вже не було.

За матеріалами gipsyteam.ru