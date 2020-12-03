Тимоти Адамс входит в двадцатку самых успешных турнирных покеристов в истории. Канадец завоевал за столами более 24 млн долларов призовых.

В начале этого года Адамс успел выиграть два турнира серии Super High Roller Bowl с бай-инами 250 тысяч долларов! Когда планета закрылась на карантин Тимоти перебрался в онлайн, где, среди прочего, получил второе место в главном событии EPT Online.

В то же время, канадец нашел время, чтобы дать большое интервью для YouTube-канала Пола Фуа. В частности, он рассказал о том, что в детстве планировал стать профессионалом в совершенно другом виде спорта.

Я хотел стать футболистом или хоккеистом. Я постоянно занимался спортом и играл на хорошем уровне. Даже сейчас стараюсь равняться на известных спортсменов и в глубине души мечтаю когда-то сыграть с ними.

Зимой я играл в хоккей, а летом – в футбол. В какой-то момент пришлось выбрать что-то одно и я остановился на футболе. Мне было 14, я вышел на достаточно высокий уровень, играл в высшей лиге нашей провинции. Ездил на турниры в США, на игры приезжали скауты, все было очень серьезно. Однако на определенном этапе все канадские игроки упираются в потолок. Чтобы развиваться дальше – нужно ехать в Европу. Я не сделал этого, и все же карьера футболиста была моей мечтой.

Я был захвачен этим. Постоянно тренировался сам с собой. Спускался в гараж, придумывал какие-то схемы. Футбольные мячи были разбросаны по всему дому, что очень раздражало мою маму. Даже сейчас я регулярно практикуюсь и жонглирую мячом. Для меня это как терапия, помогает сконцентрироваться.

В 17 лет я понял, что не поеду в Европу продолжать футбольную карьеру поэтому поступил в колледж, где и познакомился с покером...

О первых шагах, успехе в покере и подход к делу Адамса узнаете в следующей части его интервью.

По материалам gipsyteam.ru