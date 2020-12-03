Тімоті Адамс входить до двадцятки найуспішніших турнірних покеристів у історії. Канадець завоював за столами понад 24 млн доларів призових.

На початку цього року Адамс встиг виграти два турніри серії Super High Roller Bowl з бай-інами 250 000 доларів! Коли ж планета закрилася на карантин Тімоті перебрався в онлайн, де, з-поміж іншого, здобув друге місце у головній події EPT Online.

Водночас, канадець знайшов час аби дати велике інтерв’ю YouTube-каналу Пола Фуа. Зокрема, він розповів про те, що в дитинстві планував стати професіоналом у зовсім іншому виді спорту.

Я хотів стати футболістом або хокеїстом. Я постійно займався спортом і грав на непоганому рівні. Навіть зараз стараюся рівнятися на відомих спортсменів та в глибині душі мрію колись зіграти з ними.

Зимою я грав у хокей, а влітку – у футбол. В якусь мить довелося обрати щось одне і я зупинився на футболі. Мені було 14, я вийшов на досить високий рівень, грав у вищій лізі нашої провінції. Їздив на турніри до США, на ігри приїжджали скаути, все було дуже серйозно. Проте на певному етапі всі канадські гравці впираються у стелю. Щоб розвиватися далі – потрібно їхати до Європи. Я не зробив цього, та все ж усе дитинство кар’єра футболіста була моєю мрією.

Я був захоплений цим. Постійно тренувався сам із собою. Спускався у гараж, вигадував якісь схеми. Футбольні м’ячі були розкидані по усьому дому, що дуже дратувало мою маму. Навіть зараз я регулярно практикуюся і жонглюю м’ячем. Для мене це ніби терапія, що допомагає сконцентруватися.

У 17 років я зрозумів, що не поїду у Європу продовжувати футбольну кар’єру тож вступив до коледжу, де і познайомився із покером …

Про перші кроки, успіхи в покері та підхід до справи Адамса дізнаєтеся у наступній частині його інтерв’ю.

За матеріалами gipsyteam.ru