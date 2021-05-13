Напомним, в этом году Даниэль разгромно проиграл хедз-ап дуэль Дагу Полку. Американец забрал у канадца 1,2 миллиона долларов.

Читайте также: Настойчивость окупилась: канадец с 45-й попытки выиграл 395 тысяч долларов

Также Негреану уже дважды отдал свои деньги Филу Хельмуту. Даниэль уступил в обоих стартовых раундах шоу High Stakes Duel.

Каплей меда в бочке дегтя станет неплохой результат в живом турнире. Канадец занял третье место в казино Aria. Бай-ин стоил 26 тысяч долларов, а призовой фонд составил 675 тысяч "зеленых".

Негреану остановился в шаге от хедз-апа и заработал 108 тысяч долларов. Чемпионом стал американец Джейк Шиндлер, он получил 310 тысяч долларов. Раннер-ап Сет Дэвис выиграл 189 тысяч долларов.