За предыдущие 44 попытки Даниэль всего десять раз попадал в призы миллионника с бай-ином 10 тысяч долларов. Правда, семь из этих десяти раз Дворес заканчивал за финальным столом, в сумме заработав 965 тысяч баксов.

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На этот раз участники снова немного не дотянули до гарантированного призового фонда в 2 миллиона долларов. Финальный стол был довольно представительным, но самое пристальное внимание болельщиков было приковано к Конору Макдэвиду.

Он отобрался в турнир благодаря сателлиту за 500 "зеленых", и занял третью итоговую строчку, заработав 248 тысяч долларов! Он опередил, в частности, Майка Уотсона (седьмое место, 98 тысяч баксов) и Гийома Ноле (четвертое место, 196 тысяч "зеленых").

В финальном хедз-апе Дворес скрестил оружие с игроком "DaiMing141319". Канадец существенно уступал оппоненту по размеру стека, но в итоге смог продемонстрировать класс и стать чемпионом. "DaiMing141319" заработал 313 тысяч долларов, а Даниэль стал богаче на 395 тысяч баксов!