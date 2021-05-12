За попередні 44 спроби Даніель усього десять разів потрапляв у призи мільйонника з бай-іном 10 тисяч доларів. Щоправда, сім з цих десяти разів Дворес закінчував за фінальним столом, у сумі заробивши 965 тисяч баксів.

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Цього разу учасники знову трохи не дотягнули до гарантованого призового фонду у 2 мільйони доларів. Фінальний стіл був доволі представницьким, але найпильніша увага вболівальників була прикута до Конора Макдевіда.

Він відібрався у турнір завдяки сателіту за 500 "зелених". І врешті посів третю сходинку, заробивши 248 тисяч доларів! Випередивши, зокрема, Майка Вотсона (сьоме місце, 98 тисяч баксів) та Гійома Ноле (четверте місце, 196 тисяч "зелених").

У фінальному хедз-апі Дворес схрестив зброю з гравцем з ніком DaiMing141319. Канадець суттєво поступався розміром стеку, але врешті зміг продемонструвати клас і стати чемпіоном. DaiMing141319 заробив 313 тисяч доларів, а Даніель став багатшим на 395 тисяч баксів!