Звездный бразильский онлайн-покерист Юрий "Yuri Martins" Дзивилевский наконец-то смог вновь возглавить список топов.

Несколько месяцев подряд бразилец штурмовал вершину и вот наконец смог ее покорить.

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Решающим стал турнир, о котором мы вам рассказывали — Super Million$. В финальном хедз-апе бразилец сломил сопротивление Майкла Аддамо.

Набранных баллов Дзивилевскому хватило, чтобы прыгнуть с четвертой строчки сразу на вершину рейтинга, подвинув оттуда британца Берта Стивенса, который, напомним, вышел в лидеры буквально две недели назад.

Отметим, что в конце 2014 года Юрий уже возглавлял список лучших онлайн-покеристов. Тогда во главе рейтинга он продержался всего пять недель.