Американский покерист ирландского происхождения стал чемпионом WPT High Roller.

Бай-ин в турнир стоил 5,2 тысячи долларов, и 83 входа позволили перебить заявленную гарантию в четверть миллиона баксов. Общий призовой фонд составил 415 тысяч американской валюты.

Читайте также: Двое американцев пошли на мировую и разделили полмиллиона долларов призовых

Соревнования получились на удивление представительными, собрав за мониторами немало известных покеристов. Например, самый успешный онлайн-игрок в истории Никлас Астедт даже не смог дожить до призов. Швед стал баббл-боем, заняв четырнадцатое место.

При этом другие акулы онлайна британец Конор Бересфорд и бразилец Юрий Дзивилевский все же смогли немного заработать. Конор занял двенадцатое место (11,3 тысячи долларов призовых), а Юрий стал девятым (14,5 тысяч баксов).

Финальный хедз-ап также был статусным. О'Двайер выиграл статус чемпиона в борьбе с немцем Кристофом Фогельсаном. Раннер-ап заработал 73,2 тысячи долларов, чемпион стал богаче на 115,6 тысяч "зеленых".