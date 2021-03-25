Покерист из США Уилл Джойнер впервые в жизни выиграл шестизначную сумму призовых.

Серию The Wynn Spring Classic принимал Лас-Вегас. Самым массовым и одним из самых дорогих стал турнир по Безлимитному Холдему.

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Бай-ин в него стоил 1600 долларов. 1251 вход гарантировал солидный призовой фонд – больше 1,8 миллиона долларов!

За три дня изнурительной борьбы игроки настолько устали, что турнир завершился досрочно, без решающего хедз-апа. Уилл Джойнер и Джо Вайсман заключили соглашение.

Вайсман заработал 230 тысяч долларов, а Джойнер – 243 тысячи долларов и статус чемпиона!

Интересно, что этим триумфом Уилл вдвое превзошел весь свой суммарный заработок в живых турнирах! Что касаетсяДжо, то он благодаря удачному выступлению в Лас-Вегасе довел сумму своих призовых за карьеру до отметки в 3,5 миллиона долларов.