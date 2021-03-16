Британский профессионал Берт Стивенс возглавил рейтинг лучших онлайн-игроков планеты.

Последние три месяца вершину списка оккупировал бразилец Бруно Боттеон. Всё это время британец упрямо дышал в спину лидеру, и вот наконец смог потеснить того с Олимпа.

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"Смена власти" произошла благодаря успешному выступлению Берта на турнире Super High Roller. Стивенс занял второе место, заработал 655 тысяч долларов и больше тысячи рейтинговых очков. Этого вполне хватило, чтобы в четвёртый раз в карьере возглавить рейтинг лучших онлайн-покеристов.

Отметим, что Боттеон опустился аж на четвёртую строчку списка. Вторым сейчас идёт португалец Руй Ферейра.

Лучшим среди украинцев остается Андрей Любовецкий. У него 121 место.