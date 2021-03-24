Один из лучших онлайн-покеристов бразилец Юрий Дзивилевский стал чемпионом Super Million$.

За финальный стол этого турнира богачей (бай-ин стоит 10,3 тысячи долларов) в роли чип-лидера усаживался Майкл Аддамо.

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В решающий день соревнования, окрыленного статусом самого богатого в компании австралийца невозможно было остановить. Он буквально кромсал оппонентов на мелкие кусочки.

Именно благодаря стараниям Аддамо финалка ивента стала просто молниеносной: заручившись поддержкой фортуны, Майклу хватило буквально часа, чтобы выбить всех лишних и встретиться в хедз-апе с Дзивилевским.

Австралиец обладал в четыре раза большим стеком, чем соперник, но свою норму фарта на вечер он уже, похоже, использовал. Юрий смог переиграть статусного соперника.

В итоге бразилец заработал 408 тысяч долларов, Аддамо удовлетворился призом раннер-апа — 315 тысяч баксов.

Отметим, что за финальным столом также сыграли такие звездные покеристы как Айзек Хэкстон (3 место, 243 тысячи "зеленых") и Хуан Виера (4 место, 187 тысяч долларов).