Один з найкращих онлайн-покеристів бразилець Юрій Дзівілевскій став чемпіоном Super Million$.

За фінальний стіл цього турніру багатіїв (бай-ін коштує 10,3 тисячі доларів) у ролі чіп-лідера вмощувався Майкл Аддамо.

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У вирішальний день змагання окриленого статусом найбагатшого в компанії австралійця годі було й зупинити. Він буквально шматував опонентів.

Саме завдяки старанням Аддамо фіналка турніру стала просто блискавичною: заручившись підтримкою фортуни, Майклові вистачило буквально години, аби вибити усіх зайвих та зустрітися в хедз-апі з Дзівілевським.

Австралієць володів в чотири рази більшим стеком, ніж суперник. Але свою норму фарту на вечір він уже, схоже, використав. Юрій зміг переграти статусного суперника.

В підсумку бразилець заробив 408 тисяч доларів, Аддамо задовільнився призом раннер-апа — 315 тисяч баксів.

Відзначимо, що за фінальним столом також зіграли такі зіркові покеристи як Айзек Хекстон (3 місце, 243 тисячі "зелених") та Хуан Вієра (4 місце, 187 тисяч доларів).