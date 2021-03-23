Статусный канадский профессионал Сэм Гринвуд стал чемпионом турнира для толстосумов.

Бай-ин в соревнование стоил 1050 долларов. За победу боролась тысяча покеристов.

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Турнир Masters High Rollers обычно собирает представительный состав участников, поэтому до финального стола доживают в основном только покерные акулы.

Правда, на этот раз крупных рыб до решающего этапа доплыло немного. Самой большой персоной на финалке был Сэм Гринвуд. Сенсации не произошло и именно канадец в итоге стал чемпионом, подтвердив собственный статус.

В решающем хедз-апе Сэм разобрался с игроком из Сан-Марино "Fantastik55". Раннер-ап заработал 106 тысяч долларов, Гринвуд пополнил свой счет на 141,3 тысячи баксов.

Отметим, что Сэм Гринвуд является одним из самых успешных канадских покеристов. За свою карьеру он уже заработал 22,5 миллионов долларов призовых в живых турнирах. Именно Сэм сейчас является самым успешным из покерной династии Гринвудов.