В конце января Ченс Корнут досрочно прервал свой хедз-ап поединок с Филом Гальфондом.

Тогда Фил буквально камня на камне не оставил от соперника, выиграв за 25 тысяч раздач почти миллион долларов!

Корнуту понадобилось время, чтобы прийти в себя, зализать раны и хорошенько поразмыслить над причинами такого фиаско. Почти через два месяца после матча американец дал первое большое интервью:

Когда я принял челлендж, то был не в лучшей форме. Но мне во многом помогали в работе над игрой, делали меня расчеты, а также помогали с физическими упражнениями и психологией.

Также Ченс признался почему решил сложить оружие:

Решил не доигрывать, увидев, как Фил подстроился под мою игру. У него и без того было преимущество надо мной, а учитывая уже проигранные деньги, минимальные шансы на камбэк не стоят дополнительного риска.

Как ни странно, даже несмотря на поражение, Корнута рад, что сыграл с Гальфондом:

Несмотря на то, что я проиграл кучу денег, я все равно доволен, что сыграл с Филом. Тот объем знаний и навыков, которые я приобрел, окупится несколько раз в ближайшие пять-десять лет. Плюс, я воспользовался случаем, чтобы прорекламировать свою покерную школу.