Дэн Билзерян, который давно кормит поклонников обещаниями опубликовать автобиографическую книгу, похоже, уже готов поделиться сокровенным. Ловелас и покерист определился с названием своего труда, а его автору, как и обещал, отправил финансовое вознаграждение.

Источник ua.cardmates.net

У Дэна Билзеряна много тайн, но это не мешает американцу пользоваться огромной популярностью, и речь не только о женщинах. Билзерян небезосновательно называет себя королем Instagram, где собрал уже более 32 миллионов подписчиков. Главный вопрос, который интересует его поклонников – откуда Дэн берет деньги на, мягко говоря, роскошную жизнь. Эти и другие факты своей биографии Билзерян пообещал изложить в собственной книге, получившей название "Setup".

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Дэн Билзерян. Фото: Instagram

В процессе написания мемуаров Дэн объявил конкурс среди своих подписчиков, автор самого креативного названия получил 5 тысяч долларов. У слова "Setup" есть немало значений – устройство, система, структура. Какой смысл в нее вкладывает автор – вопрос философский. Одно можно сказать точно, скучно во время чтения книги не будет. Женщины, наркотики, покер, марихуановый бизнес – далеко не полный список приключений, которые случались на жизненном пути одиозного американца.