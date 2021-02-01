Полузащитник футбольного клуба "Дармштадт 98" Кристоф Мориц уже знает чем будет зарабатывать на хлеб после того, как повесит бутсы на гвоздь. Немец успешно совмещает профессиональную карьеру с игрой в покер, и уже достиг неплохих результатов.

После нескольких небольших заносов в онлайне, Кристоф Мориц покорил пока самую большую вершину в покерной карьере. Футболист инвестировал 530 долларов в один из турниров Мирового покерного тура и выиграл ивент, несмотря на солидную конкуренцию. Турнир по Безлимитному Холдему PKO собрал 840 входов, благодаря чему участники сполна перебили гарантию в 250 тысяч долларов.

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К своему успеху Кристоф Мориц шел два дня и получил хорошее вознаграждение – почти 60 тысяч долларов. А это неплохие деньги в контексте зарплат во второй Бундеслиге, где выступает футболист. В пересчете на средние доходы футболистов в этом чемпионате, Мориц выиграл полуторамесячную зарплату. Сейчас полузащитнику уже 31 год и стоит искать запасные аэродромы. Покер, очевидно, в списке Кристофа – на ведущих ролях.