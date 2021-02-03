Ден Білзерян, який давно годує своїх шанувальників обіцянками опублікувати автобіографічну книгу, схоже, уже готовий поділитись сокровенним. Ловелас і покерист визначився із назвою своєї праці, а її автору, як і обіцяв, відправив фінансову винагороду.

Джерело: ua.cardmates.net

У Дена Білзеряна багато таємниць, але це не заважає американцю користуватись величезною популярністю, і мова не лише про жінок. Білзерян небезпідставно називає себе королем Instagram, де зібрав уже більше 32 мільйонів підписників. Головне питання, яке цікавить його шанувальників – звідки Ден бере гроші на, м’яко кажучи, розкішне життя. Ці та інші факти своєї біографії Білзерян пообіцяв викласти у власній книзі, яка отримала назву "Setup".

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Ден Білзерян. Фото: Instagram

В процесі написання мемуарів Ден оголосив конкурс серед своїх підписників, автор найбільш креативної назви отримав 5 тисяч доларів. У слова "Setup" є чимало значень – пристрій, система, структура. Який зміст у неї вкладає автор – питання філософське. Одне можна сказати точно, скучно під час читання книги не буде. Жінки, наркотики, покер, марихуановий бізнес – далеко не повний список пригод, які траплялись на життєвому шляху одіозного американця.