Две предыдущие дуэли, как известно, выиграл Фил Хельмут. Американцу и заходило лучше, взять хотя бы невероятный камбэк в первой схватке, и важные блефы проходили в нужный момент, речь о втором баттле. Впрочем, эксперты продолжают ставить на Даниэля Негреану. Коэффициент на победу канадца – 1,69, на Фила Хельмута – 2.26.

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Дуэль между Негреану и Хельмутом / PokerGO

Насколько точными были прогнозы специалистов, узнаем чуть больше чем через месяц. Легенды покера сядут за стол 24 июня. На этот раз неудачник двух предыдущих раундов Даниэль Негреану вынужден рискнуть 200 тысячами долларов. Канадец уже второй раз удваивает бай-ин, согласно правилам дуэли. Очередное поражение, очевидно, заставит Даниэля забыть на время о хедз-ап челендже, да и до банкротства недалеко.