Напомним, в этом году канадец проиграл хедз-ап матчи Дагу Полку и Филу Хельмуту. В сумме Негреану потерял почти полтора миллиона долларов.

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Несмотря на не очень удачную полосу в карьере, Даниэль сохраняет хорошее настроение, ведь в личной жизни звездного хайроллера все в порядке. Два года назад он женился на покерной журналистке Аманде Лезерман.

Отпраздновав бумажную годовщину, канадец написал теплые слова своей жене:

Я женился на женщине своей мечты! Время пролетело очень быстро. Я готов ради нее на все. Могу положиться на нее во всем. Ужасно люблю! До конца жизни!

Такое приятное событие, вероятно, вдохновит Даниэля на то, чтобы таки взять реванш у Фила Хельмута в третьей серии их противостояния в рамках шоу High Stakes Duel.