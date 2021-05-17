Бай-ин в соревнование стоил 5,2 тысячи долларов. 54 входа позволили собрать солидный призовой фонд — 270 тысяч баксов.

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Среди участников этого турбо-турнира было очень много именитых игроков. В призовую зону попали девять участников. Среди них, такие акулы покера, как Дэвид Питерс, Артур Мартиросян и Никита Бодяковский.

На третьем месте выбыл именитый американец ирландского происхождения Стив Одвайер. Заработав 35 тысяч долларов, он оставил тет-а-тет дует финалистов: Алекса Фоксена и Майкла Аддамо.

В решающем хедз-апе австралиец смог осилить сопротивление американца. Фоксен получил почти 54 тысячи "зеленых", а Майкл стал чемпионом и получил 87,5 тысяч долларов!