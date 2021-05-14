Однако апрель этого года выдался действительно фантастическим, даже по высоким стандартам Келопуро. Собственно, этот месяц стал самым успешным в карьере финского профи. Неудивительно, что авторитетный портал PocketFives назвал Семи лучшим онлайн-покеристом апреля.

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Келопуро очень успешно выступил сразу на нескольких масштабных сериях, что позволило за месяц заработать впечатляющие 4 400 000 долларов! Больше всего призовых Семи принес турнир хайроллеров с бай-ином 25 500 долларов, где он занял второе место, получив более 700 000 долларов.

Интересно, что добиться столь хорошего результата на коротком отрезке дистанции, Келопуро удается уже второй раз в карьере. В 2019 году он на протяжении сентября заработал 4 275 000 долларов.