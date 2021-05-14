Проте квітень цього року видався дійсно фантастичним, навіть за високими стандартами Келопуро. Власне, цей місяць став найуспішнішим у кар’єрі фінського профі. Тож не дивно, що авторитетний портал PocketFives назвав Семі найкращим онлайн-покеристом квітня.

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Келопуро дуже успішно виступив одразу на кількох масштабних серіях, що дозволило за місяць заробити вражаючі 4 400 000 доларів! Найбільше призових Семі приніс турнір хайролерів із бай-іном 25 500 доларів, де він посів друге місце, отримавши понад 700 тисяч баксів.

Цікаво, що добитися настільки хорошого результату на короткому відрізку дистанції, Келопуро вдається уже вдруге в кар’єрі. У 2019 році він впродовж вересня заробив 4 275 000 доларів.