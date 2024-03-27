Американские покеристы буквально с жиру бесятся. Шон Диб, который недавно избавился от лишнего веса за солидное вознаграждение, заставит страдать своего коллегу по цеху Роберта Куна.

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Последний, как видим на фото внизу, не отличается стройным телосложением, потому решил похудеть и еще и деньжат заработать. Если выиграет пари, получит от Шона Диба 60 000 долларов. Зато Кун рискует лишь 3 000 баксов.



Шон Диб / Фото PokerNews

О легких деньгах речь не идет, ведь Куну придется вообще не потреблять пищу в течение 30 дней. В рацион покериста войдет только вода и кофе, а также различные добавки, содержащие электролиты, соли и витамины.



Роберт Кун / Фото WPT

Осознавая, насколько опасным является эксперимент, Роберт регулярно будет проверяться у врача. Если будут тревожные сигналы, сойдет с дистанции, признав поражение.