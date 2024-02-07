Джейсон Мерсье, который в свое время был весомой фигурой в мире профессионального покера, уже несколько лет практически не появляется за овальными столами. Отойдя в профессиональную тень, американец посвятил себя жене и воспитанию детей и откровенно себя забросил.

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Однако, в одном из своих последних постов американец намекнул, что не стоит его списывать со счетов. Владелец 6 браслетов WSOP и почти 21 миллиона долларов призовых, как признается сам, находится в своей едва ли не лучшей форме в жизни.



Джейсон Мерсье с семьей / Фото cmates

В течение предыдущих 5-6 лет мой вес колебался в пределах 104-93 килограммов. Я не прилагал достаточно усилий, чтобы быть в хорошей форме, больше заниматься спортом или питаться здоровее. Первые шаги я начал делать весной прошлого года, а в сентябре еще серьезнее взялся за свое ментальное и физическое здоровье. Сейчас я вешу 82 килограмма. Я чувствую, что нахожусь в лучшей форме в своей жизни и четко понимаю, где я хочу быть, – рассказал Джейсон Мерсье.

Вероятно, речь идет именно о возвращении в профессию, которой отдал более 15 лет жизни. Сейчас Мерсье только 37, а это для покериста не возраст. Ждем обновленную версию Джейсона на главных покерных фестивалях уже в этом сезоне.