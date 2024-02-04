Новый, 12-й сезон едва ли не самого популярного покерного шоу в истории – High Stakes Poker – стартует уже 19 февраля на платформе PokerGo. Впервые проект появился в эфире еще в 2006 году и уже во втором сезоне среди главных героев засветился и Фил Лаак. Он был неизменным участником баталий вплоть до того момента, как шоу поставили на паузу в 2011 году.

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Возобновили проект в 2020-м и уже отсняли пять сезонов, участие в которых приняли немало звездных покеристов. Впрочем, Лаак решил вернуться только сейчас. Фил, правда, примет участие только в одном эпизоде.

Мы видели множество незабываемых моментов за 11 сезонов High Stakes Poker и поверьте мне, что 12-й подарит еще немало феноменальных мгновений,

– заявил президент PokerGo Мори Эскандари.

Что известно о Филе Лааке В 2010 году американский покерист Фил Лаак установил мировой рекорд самой длинной непрерывной покерной сессии. Фил играл покер в течение 115 часов и даже выиграл за это время более 6 тысяч долларов, половину из которых отдал на благотворительность.

Кроме Фила Лаака участие в 12-м сезоне примут его жена и актриса Дженнифер Тилли, Жан-Робер Белланд, Эндрю Робл и многие другие звезды.

Дэвид Питерс выиграл самый дорогой турнир года

Звездный Дэвид Питерс победил в турнире PokerGO с самым большим в этом году бай-ином – 15 700 долларов. В хедз-апе он победил Кристен Фоксен и заработал 300 тысяч долларов.